テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２４日、ドジャース・大谷翔平投手が２２日（日本時間２３日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場したが、４打数無安打に終わり、昨年８月から続いていた連続試合出塁が「５３」で止まったことを報じた。投げては６回５安打無失点、最速１００・６マイル（約１６１・９キロ）の快投を見せて防御率は０・３８となったが、援護に恵ま