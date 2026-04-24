東京・中央区京橋地区の再開発に伴い、一時的に閉館している警視庁のポリスミュージアムが、品川区に場所を移し7か月ぶりにオープンしました。東京・品川区では24日、一時的に閉館していた警視庁のポリスミュージアムが再オープンし、警視庁の朝野広報課長や大崎署の滑川署長らがセレモニーに参加しました。ポリスミュージアムは去年、中央区京橋地区の再開発に伴い、64年の歴史に幕を閉じ、一時閉館していましたが、白バイの乗車