◇MLB ホワイトソックス4-1ダイヤモンドバックス(日本時間24日、チェイス・フィールド)ホワイトソックスの村上宗隆選手は、6試合連続ホームランとはなりませんでしたが、大谷翔平選手と並んで日本人最多の5試合連続ホームランと歴史に名をきざみました。村上選手は前日23日のダイヤモンドバックス戦の7回、相手3番手ライアン・トンプソン投手の初球をとらえ、今季10号目の2ランを放ったことにより5試合連続ホームランを記録。本塁