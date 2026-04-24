お笑い芸人おいでやす小田（47）が24日、TBS系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に出演。生放送中の“衝撃ビフォーアフター”でネットを驚かせた。小田はオープニングにピンク色の前髪ぱっつんヘアで登場。出演者がざわつく中、MCの麒麟川島明が「何してくれてるんですか」と説明を求めると「昨日放送された『ぐるナイ』の『前髪ぱっつんチェンジ』で。『梨泰院クラス』のパク・セロイなんです」と日本テレビ系「ぐるぐるナイン