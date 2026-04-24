阪神は２４日、甲子園球場で全体練習を行った。２３日には一、三塁側カメラマン席に落下防止ネットが設置され、佐藤輝明内野手（２７）や森下翔太外野手（２５）らがコーチとともに状態を確認した。１８日の中日戦では、中日・福永裕基内野手（２９）が三塁ファウルゾーンへの飛球を追った際、カメラマン席へ転落し救急搬送されるアクシデントが発生。これを受けて球場側が暫定的な安全対策に乗り出した形となった。球場担