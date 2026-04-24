来日したBTSを追いかけた『週刊文春』の報道が、韓国で波紋を呼んでいる。きっかけは、東京ドーム公演後のBTSメンバーたちの私生活を、文春が“密着レポート”として報じたことだった。【衝撃】喫煙よりも気になる“人間性”BTS・RMの「ポイ捨て疑惑」RMの路上喫煙と吸い殻のポイ捨て疑惑だけでなく、JINの伊豆温泉旅館、Vのポケパーク訪問まで、私的な移動や滞在先を細かく追った内容に対し、韓国メディアやファンの間では「私