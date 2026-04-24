ガールズグループfromis_9のパク・ジウォンが、「1日スポーツアナウンサー体験」に挑戦した。4月23日、パク・ジウォンはYouTubeチャンネル「Workman」の人気企画「ワークドル」の撮影で、ソウルの蚕室（チャムシル）球場で行われたLGツインズ対ハンファ・イーグルス戦の「1日スポーツアナウンサー体験」を行った。【独自写真】ジウォン、球場に舞い降りた天使SBSスポーツの新人アナウンサー・シン・イェウォンと共に球場に姿を見せ