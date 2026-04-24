メ～テレ（名古屋テレビ） 女子マラソン金メダリストの高橋尚子さんが、岐阜県警の一日交通部長を務め、交通安全を呼びかけました。 岐阜市出身の高橋さんは、26日行われる「ぎふ清流ハーフマラソン」の大会会長を務めていて、この開催に合わせ一日交通部長を委嘱されました。 高橋さんは4月から始まった自転車の交通違反への青切符制度について特に周知を図りたいと話しました。 「4月から自転車に対し