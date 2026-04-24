ヒジャブを被ったスパイカーは、再び韓国の舞台に戻るのだろうか。メガワティ・ペルティウィ（26、インドネシア）ことメガは、2023-2024シーズンに韓国Vリーグ女子に参戦した。【写真】日本との因縁も…韓国の美人バレー選手6選大田正官庄レッドスパークスのユニフォームを着て臨んだデビューシーズンは、アタック成功率44％、736得点を記録するなど圧倒的な活躍を見せた。続く2024-2025シーズンには成功率を48％まで伸ばし、802得