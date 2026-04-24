文明堂東京は、2026年限定デザインの「ムーミン 母の日カステラ」(S号･1B号)を販売する。文明堂の一部直営店で4月24日から順次、ムーミンショップでは5月1日から順次販売を開始する。※数量限定のため、品切れの場合もある。【ムーミン 母の日カステラの画像はこちら】◆ムーミン 母の日特撰五三カステラ1B号税込価格:4,968円賞味期限:製造日より19日10切れほどにカットできるサイズのカステラ。花を手に少しはにかんだ表情のリト