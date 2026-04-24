【モデルプレス＝2026/04/24】タレントの山之内すずが4月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。余り物で作った弁当を公開した。【写真】24歳美人タレント「ヘルシー」枝豆チーズ玄米＆トマたま炒め 余り物で作ったタッパー弁当◆山之内すず、余り物で作った弁当公開山之内は「あまりもの弁当まだまだ継続中」というコメントを添え、手作りの弁当を公開。「枝豆チーズ玄米」「トマたま炒め」の2品が保存容器に半分ずつ詰められ