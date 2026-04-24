THE BOYZが所属事務所One Hundredを相手取って申し立てた専属契約効力停止の仮処分が認められたなか、One Hundred側が公式立場を発表した。4月24日、One Hundred側は前日、ソウル中央地裁がTHE BOYZの申請した専属契約効力停止の仮処分を認めたことに対するコメントを発表した。【関連】THE BOYZ、事務所代表を“横領”で刑事告訴同日、同社は「相手方の法律代理人は23日の声明で『裁判所の判断により専属契約が適法に解除され、そ