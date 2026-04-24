【PLAfig. No.PF-06 バーニングミレニアムゴジラ】 4月30日14時より予約開始 10月 発売予定 価格：7,700円 青島文化教材社は、プラモデル「PLAfig. No.PF-06 バーニングミレニアムゴジラ」を10月に発売する。価格は7,700円。予約は4月30日14時より開始する。 本商品はゴジラ・フェス 2025にて公開された短編特撮「フェス・ゴジラII 新宿炎上」に登場