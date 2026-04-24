新しい電動Cクラスで電気自動車の中型セグメントを再定義 メルセデス・ベンツC 400 4マチック エレクトリック｜Mercedes-Benz C 400 4MATIC Electric メルセデス・ベンツの基幹車種「Cクラス」が新型に生まれ変わった。このたび発表されたのは同車初となるBEVモデルだ。Cクラスは、メルセデス・ベンツのベストセラーかつ最も人気のあるモデルシリーズのひとつ。190シリーズの後継として1993年に初代Cクラス