◇米女子ゴルフツアーシェブロン選手権第1日（2026年4月23日米テキサス州メモリアルパークGC＝6811ヤード、パー72）今季メジャー第1戦の第1ラウンドが行われ、ツアー未勝利の吉田優利（26＝エプソン）が5バーディー、1ボギーの4アンダー68で回り、4位で発進した。首位とは3打差。「今日はすごくいいゴルフだった」。ホールアウトした吉田は充実感を漂わせた。パー5の3番で2オンに成功。続く4番では6メートルを沈めて連