パティシエの鎧塚俊彦氏（60）が24日までに自身のインスタグラムを更新。人気ユーチューバーの母との意外な交流を明かした。「YouTuberのシバターさんのお母様から、彼がプロデュースしているという日本酒を頂きましたお母様、ありがとうございます」とつづった。「私はシバターさんとは、お会いしたことがございません」と鎧塚氏。「以前シバターさんが、とある理由で炎上していた際に、格闘家としても実績をあげていらっ