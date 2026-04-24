家族や会社から「老害」と呼ばれた人たちの、笑いと涙の逆襲劇を描くリーディングドラマ『老害の人』に出演する友近さん。昨年亡くなった内館牧子さんの同名の小説を舞台化したもので、自慢話が止まらない男性や口うるさいクレーマーの女性など、全ての登場人物を千葉雄大さんと2人で演じ分けます。自身のコントでも個性的なキャラクターに扮する友近さんに、作品への思いや「老害」について思うことを聞きました。（取材・文：婦