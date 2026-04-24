いつもは夢とメルヘンに包まれたサンリオピューロランドが、閉園後にまさかの“サイコスリラー空間”へと闇堕ち。サンリオピューロランドは6月6日、13日に、一般営業終了後の施設を舞台にした体験型イベント「OBAKEN PSYCHO GAME in サンリオピューロランド」を開催。計2000枚限定のチケットが、4月25日に発売されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「OBAKEN PSYCHO GAME in サンリオピューロランド」は