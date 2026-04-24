人が多い人気都市を避け、特色ある小都市に出かける。中国の今年の労働節（メーデー、5月1日）に合わせた5連休には、こんな選択をする観光客が少なくないようだ。同僚と四川省瀘州市に出かける予定の北京市の楊歓（ヤン・ホワン）さんは、「小都市の多くは安く済むし、何より庶民的で活気がある」と話す。従来の人気都市に比べ、小都市の景勝地なら観光客のラッシュをうまく避けることができ、よりゆったりとした深みのある旅行体