CEO自ら語る注目ポイントとは？2026年4月22日、日産グローバルの公式Xアカウントにおいて、同社CEOのイヴァン・エスピノーサ氏が新型「ジュークEV」を自ら解説する動画が公開されました。すでに同月14日に披露されたモデルですが、トップ自らがその狙いや開発思想を語ることで、単なる新型車紹介にとどまらないメッセージ性の強いコンテンツとなっています。【画像】超カッコイイ！ これが日産「新型コンパクトSUV」です！ 画