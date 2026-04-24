内燃エンジン搭載の「新型“3人乗り”トライク」発表！近年、新しい移動手段として電動の小型モビリティが注目を集めていますが、同時に「充電スポットを探すのが面倒」「長距離を走るにはバッテリー切れが不安」といった声も少なくありません。そんななか、ガソリンエンジンならではの安心感と力強さを備えつつ、クルマとバイクの利点を融合させた「画期的な新世代トライク」が登場しました。【画像】超カッコイイ！ これがエ