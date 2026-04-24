Kis-My-Ft2が4月23日、都内でデビュー15周年を記念した衣装展『Kis-My-Ft2：The Couture』のプレス向け内覧会および囲み取材を開催した。 （関連：【画像】『Kis-My-Ft2：The Couture』囲み取材すべての写真） 本展は4月24日から5月25日まで池袋PARCOで開催され、その後に札幌・仙台・福岡・心斎橋・名古屋と巡回予定。前期・後期合わせて48点のステージ衣装に加え、未公開のデザイン資料や着用写真、メンバ