「ファミリーマート」は、4月28日（火）から期間限定で、Nintendo Switch 2ソフト『ぽこ あ ポケモン』とのキャンペーンを、全国の店舗で開催する。【写真】「ストロベリーフラッペ」もおいしそう！『ぽこ あ ポケモン』コラボ商品一覧■オリジナル商品も用意今回「ポケモンたちとファミマであそぼ」をテーマに開催されるのは、『ぽこ あ ポケモン』デザインのオリジナル商品が数量限定で登場するほか、対象商品を購入すると