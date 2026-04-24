圧巻のハットトリックで勝利に貢献した。アル・ナスル（サウジアラビア）は現地４月22日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）の準決勝でアル・アハリ・ドーハ（カタール）とドバイで対戦し、５−１で快勝。ガンバ大阪の待つファイナルに駒を進めた。アジアサッカー連盟の公式サイトによると、この試合で12分、45＋７分、63分にネットを揺らした29歳のフランス代表FWキングスレー・コマンは、「先制を許したけど、上手