足首のけがで休養中だった多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのダヒョンが、ワールドツアーに限定的に参加する。所属事務所・JYPエンターテインメントが24日、発表した。【写真】TWICEダヒョン、神秘的でアヴァンギャルドなビジュアル同事務所は「DAHYUNは現在、骨折の治療およびリハビリに専念しております。最新の診断では、当初診断された部位には改善が見られているものの、筋力および機能の完全な回復には継続的なリハビ