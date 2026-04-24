ウクライナ東部の前線に343日間配備された歩兵将校のオレクシーさん/128th Mountain Assault Brigade（CNN）歩兵将校のオレクシーさん（37）は343日間、前線を離れなかった。所属大隊によれば、ウクライナ軍将校の戦闘配備期間としては最長級だった。配備されたのは東部ザポリージャ州の集落の間にある森林。これほど長期間にわたった配備は、4年以上も続く戦争の中で、ウクライナ軍が深刻な人員不足に陥っている状況を物語る。オ