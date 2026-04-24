◇ナ・リーグパドレス10―8ロッキーズ（2026年4月23日デンバー）パドレスが劇的な勝利でロッキーズを下し、ナ・リーグ西地区でドジャースと並んでの首位を守った。ドラマは最終回に待っていた。5―8で迎えた9回、先頭のメリルが四球で出塁すると、マチャド、ボガーツ、アンドゥハーの3連打で2点を返し1点差に。無死一、三塁からシーツがロッキーズのボドニクの投じたスライダーを右翼ポール際へと運ぶ逆転3ランを放った