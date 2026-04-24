◇MLBレンジャーズ6-1パイレーツ(日本時間24日、グローブライフ・フィールド)特大弾が思わぬ所に当たりました。5回のパイレーツの攻撃でオニール・クルーズ選手が打席に立つと、2アウトの場面で、ジェーコブ・デグロム投手のカーブをフルスイングすると、打球はレフト線へ高々とアーチを描きます。スタンドへ直進かと思われましたが、その直前にレフトのファウルポールの頂点に直撃。ワンバウンドしスタンドへ入り、ホームランが