「すごいめんどくさい!」と声を上げたタレントの藤本美貴。相談者から寄せられた“モラハラ男”のエピソードとは――。藤本美貴○「バカだから学習能力がない」「配慮ができない」と罵詈雑言14日に更新されたYouTubeチャンネル『ハロー! ミキティ／藤本美貴』では、“モラハラ男”のエピソードを紹介。相談者の29歳女性は、交際3年になる37歳男性について、「結婚を迷っている」と吐露。自称“ハイスペック”の彼から事あるごとに