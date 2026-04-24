あなぶきデジタルサービスは4月16日、窓断熱リフォーム専門家が解説した「窓断熱リフォームの優先箇所・予算別プランニング・補助金シミュレーション」を公開した。夏の暑さ対策は日差しが入る西側・南側の窓から今回、窓断熱リフォームについて解説した専門家は、建築業界29年の経験を持つLIXILリフォームショップ窓マイスターの木内良氏(LIXILリフォームショップ木うち 店長)と、断熱リフォームの実績が豊富な一級建築士事務所代