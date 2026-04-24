山梨県の駿台甲府高等学校で4月8日、国内最大級のビジネスコンテスト「第12回マイナビキャリア甲子園」決勝大会の報告会が開催された。(左から)ハローキティと「ボボボーンズ・ボーンズ」の中込文人さん、萩原瑞貴さん、戸栗一颯さん駿台甲府高等学校の3人組チーム「ボボボーンズ・ボーンズ」は、応募総数3,151チームという激戦を勝ち抜き、サンリオ代表として決勝大会に進出。報告会には特別ゲストとしてハローキティも駆けつけ、