連載「住宅ローンのリアル」では、マイナビニュース会員を対象に実施したアンケートをもとに、住宅ローン利用者が実際に感じた迷いや気づきを紹介。そのうえで、住宅ローン専門金融機関である日本住宅ローンの担当者が、これから住宅ローンを検討する読者にとって参考となる判断材料を提供します。今回は、住宅ローンを利用したことがあるマイナビニュース会員510名にアンケートを実施。住宅ローンを検討した際、最も「迷った」ポ