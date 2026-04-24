フランス・パリからイタリア・ミラノに移住した元フジテレビの中村江里子アナウンサーが、デザインウィークが始まったミラノの様子を報告した。中村は２４日までに自身のインスタグラムを更新。「”Ｅｒｉｋｏを探せ！”こんなミラノ見た事がない人、人、人噂に聞いていたミラノデザインウィークがスタート」「（ミラノ国際家具見本市）の期間中、ミラノの街中で開催されるのですが、市内の歴史的建造物やギャラリー、ショ