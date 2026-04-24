垂水市の「道の駅たるみず湯っ足り館」がきょう24日、リニューアルオープンしました。 垂水市牛根麓の「道の駅たるみず湯っ足り館」は今年で開業21年目を迎え、24日、リニューアルオープンしました。 このうち、物産館では、生産量日本一の養殖カンパチをはじめとした海の幸や、農家直送の野菜などが並び、多くの客が手に取っていました。 また、売り場の通路を広くして、商品が見えやすい棚の配置