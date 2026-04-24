まもなくゴールデンウィーク。甘酸っぱいいちごを使った、ひんやりデザートを作ってみませんか♪ヨーグルトを混ぜて凍らせるだけで、手軽に作れるので親子クッキングにもおすすめ。シャリッと軽やかな口当たり＆さっぱりとした味わいで、汗ばむ日のおやつにぴったりです。いちごのフローズンヨーグルト材料（作りやすい分量）いちご……1パック（約200g）砂糖……40gレモン汁……小さじ1プレーンヨーグルト……300g作り方（1）いち