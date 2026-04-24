２３日、シュワルツマン氏（左）と握手を交わす何立峰氏。（北京＝新華社記者／才揚）【新華社北京4月24日】中国の何立峰（か・りつほう）共産党中央政治局委員・国務院副総理は23日、北京の人民大会堂で米ブラックストーン・グループのシュワルツマン会長兼最高経営責任者（CEO）と会談した。