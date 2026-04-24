栃木県立高校の講師の男が、勤務先の学校の教室にカメラを設置して、女性が着替える様子を盗撮したとして逮捕されました。ほかにも、女子トイレなどから複数のカメラが見つかっています。撮影処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、栃木県内の県立高校の常勤講師・小林亮介容疑者（37）です。警察によりますと、小林容疑者は今月7日から16日の間、自身が勤める学校の教室に小型カメラを設置し、女性が着替える様子を盗撮した疑いがも