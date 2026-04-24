マッチングアプリを悪用し飲食店に男性を連れ込み現金などをだまし取ったとして逮捕された、いわゆる“ぼったくり”グループトップの男が、別の男性からも現金をだまし取ったとして再逮捕されました。警視庁によりますと、井沢武蔵容疑者ら2人は去年、マッチングアプリを悪用して渋谷区の飲食店に男性を連れて行き、ウソの損害賠償金の名目などで、現金およそ468万円をだまし取った疑いがもたれています。井沢容疑者は、東京・渋谷