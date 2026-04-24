【北京＝照沼亮介】世界最大級の自動車展示会「北京モーターショー」が２４日、開幕した。「自動車強国」を目指す中国の電気自動車（ＥＶ）など新エネルギー車を中心に１４５１台がずらりと並んだ。主催者によると、今年は部品メーカーなどを含めた１５００社以上が出展し、世界初披露の車両は１８１台に上る。中国メーカーは今年、人工知能（ＡＩ）を活用し、自動運転やカーナビゲーションの機能などを高度化する「知能化」を