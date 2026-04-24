大相撲の元横綱貴乃花光司氏が２４日までに自身のインスタグラムを更新。珍しいスーツ姿の最新ショットを公開した。短髪でメガネをかけ、スラリとした全身姿の写真とともに、「『強く生きる〜医療業界に通じること〜』周産期医療に関わる医療従事者の方々にお話をさせていただきました。実際に皆様と一緒に四股を踏みました。少子化のこの世の中先生方周産期医療に携わる方々には感謝です」とつづった。フォロワー