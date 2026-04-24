アメリカのメディア大手、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーは23日に行われた臨時株主総会で、パラマウント・スカイダンスによる買収提案を承認しました。買収額はおよそ17兆円規模です。映画や動画配信、報道など幅広い分野を手掛ける巨大複合メディアが誕生することになりますが、市場における競争への影響をめぐる審査で規制当局がどのような判断を下すかが焦点となります。