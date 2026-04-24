今回は、仕事復帰をきっかけに夫のモラハラが発覚したエピソードを紹介します。こんな人だったなんて…「結婚後に退職しましたが、息子が3歳になり、以前働いていた会社から『また一緒に働かないか』と誘いがあり、家計のことも考えて再就職したいと思ったんです。そこで夫に相談したところ、『これまで通り、家事育児をちゃんとできるならいいけど？』と言われ、唖然としました。夫は家事も育児も手伝う気はさらさらないようで、