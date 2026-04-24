俳優中尾明慶（37）が24日、都内で、OOFOS（ウーフォス）ポップアップ「OO STORE」オープニングイベントに登場した。25日から2日間、原宿のクレインズ6142で開催されるリカバリーサンダル「OOFOS」のポップアップイベントで、国内初展開の新モデル「Plus Line」3型が発売になる。普段から同ブランドを愛用していると言い「ヘビーユーザーなんですよ。家の中もスリッパ代わりに履いてる。よく息子と近所の公園を散歩するので、ゴー