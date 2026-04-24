6年ぶりに再始動した人気ドラマシリーズ『未解決の女 警視庁文書捜査官』。Season３の第2話が4月23日（木）に放送された。前回の第1話で、異動になった肉体派熱血刑事・矢代朋（波瑠）がサプライズ登場し、喜ぶファンが続出していた本作。続く第2話では、さらに朋が相棒の鳴海理沙（鈴木京香）と再会する展開が描かれた。【映像】波瑠＆鈴木京香が共演！エモさあふれる再会シーン◆「先輩！」Season３では理沙の相棒だった朋が異動