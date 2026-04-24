【「頭文字D」/「昴と彗星」御朱印帳 -聖地巡礼MAP付き-】 4月29日 発売 価格：各3,300円 【拡大画像へ】 ひかりてらすは、「頭文字D」と「昴と彗星」のイラストを使用した「御朱印帳 -聖地巡礼MAP付き-」を、4月29日より特設サイトでの先行販売を開始する。価格は各3,300円。 □特設サイト 本商品は、2025年10月に開催された神田明神資料館での特別展に合わせて販売さ