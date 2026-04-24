★人気テーマ・ベスト１０ １データセンター ２半導体 ３フィジカルＡＩ ４ドローン ５リサイクル ６防衛 ７半導体製造装置 ８人工知能 ９蓄電池 １０宇宙開発関連 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「下水道」が１６位にランクインしている。 国土交通省は４月２１日、昨年１月の埼玉県八潮市での道路陥没事故を受けて実施した管径２