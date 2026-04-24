高橋優が主催する野外音楽フェス『秋田CARAVAN MUSIC FES 2026』が、9月26日、27日に秋田県にかほ市 象潟グラウンドにて開催。あわせて第1弾出演アーティストが公開された。 （関連：TikTokの流行はニコニコ動画が原点？日本における二次創作の礎を築いた“ニコ動文化”の重要性） 今年で8回目の開催となる本フェスは、秋田県出身の高橋優が主催する野外フェス。開催地のにかほ市は秋田県南西部に位置し、秋田駅、秋