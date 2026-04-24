アビスパ福岡は24日、FC岐阜へ期限付き移籍中のGK菅沼一晃に第一子が誕生したことを発表した。本人の希望により誕生日と性別は非公表としている。24歳の菅沼は今季ここまで出場がない。福岡を通じて以下のようにコメントしている。「無事に新しい命を迎えることができたことに心から感謝しています。日頃より支えてくださっている皆さまに、こうしてご報告できることを大変嬉しく思います。これからは父親としての責任も胸に、