「Polaroid Hi-Print 3×3スマホプリンター」 VISTAL VISIONは4月23日（木）、新型フォトプリンター「Polaroid Hi-Print 3×3スマホプリンター」のメディア向け体験会を都内で開催した。ここではその模様をお伝えする。 Hi-Print 3×3は3インチ（76.2mm）角の正方形用紙に対応したフォトプリンターで、従来モデルよりも大きなサイズでプリントできる。 6月中旬～6月末を予定している一般