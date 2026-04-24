山形市の出版社が山形県内企業の魅力を紹介するキャリアハンドブックを作り、県内すべての中学２年生に配布されました。 【写真を見る】地元企業へ関心を出版社が中学生に企業紹介ハンドブックを贈呈（山形） けさ県庁では、青陵社の佐竹純一社長から須貝英彦教育長へハンドブックが手渡されました。 『やまがたグッドジョブマガジン』には県内企業５１社が掲載され、仕事内容や魅力などが紹介されています。 学生たちに地元